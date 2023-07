Zwaluw, Donau of hand op nieuwe eurobiljetten? ECB laat burgers kiezen uit deze zeven thema’s

Sinds de invoering van de euro in 2002 zijn de biljetten al een paar keer veranderd, maar vooral om de veiligheid en slijtvastheid te verhogen. Vormaanpassingen waren doorgaans miniem, maar nu wil de ECB met een radicaal nieuw ontwerp komen voor de biljetten.

“Na twintig jaar is het tijd om het uiterlijk van onze biljetten aan te passen, om ervoor te zorgen dat Europeanen van alle leeftijden en achtergronden zich er beter in herkennen”, zegt ECB-voorzitter Christine Lagarde in een videoboodschap.

De burgers krijgen hierin een actieve rol. Nog tot eind augustus kan iedereen zijn mening geven over zeven mogelijke thema’s voor de biljetten. Al is daar wat geduld voor nodig, want de website van de online-enquête kampt al sinds de lancering met technische problemen, volgens de ECB “door extreem grote belangstelling”.

De zeven thema’s zijn samengesteld door een adviesgroep, waarin fotograaf Stephan Vanfleteren de Belgische stem vertolkte. Achter de thema’s gaat de Europese symboliek schuil. Zo is voor vogels gekozen omdat “zij zich niets aantrekken van landsgrenzen en symbool staan voor het vrije verkeer”. Ook de rivieren in Europa overschrijden de landsgrenzen: “Ze verbinden ons met elkaar en met de natuur. De voortdurende stroming symboliseert een dynamisch, voortdurend veranderend continent.”

Dit zijn de 7 mogelijke thema’s • Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend • Europese cultuur • Europese waarden weerspiegeld in de natuur • De toekomst is aan jou • Handen: samen vormen we Europa • Ons Europa, onszelf • Rivieren, de levensaders van Europa

Nadat het thema is vastgelegd volgt pas de eigenlijke ontwerpwedstrijd voor de nieuwe biljetten. Ook daarover zullen de burgers hun zeg mogen doen. In de loop van 2026 zou de raad van bestuur van de ECB dan finaal beslissen en naar verwachting zouden de nieuwe biljetten in omloop kunnen komen vanaf 2028 of 2029.

Evenwichtsoefening

Het ontwerp van de eurobiljetten is een delicate evenwichtsoefening. Van de munten mogen de deelnemende eurolanden nog één kant zelf invullen, de biljetten zijn overal identiek. Om die reden liggen tekeningen van bestaande gebouwen of personen moeilijk. Zo zouden portretten van politici die aan de wieg van de Europese Unie hebben gestaan, zoals onze landgenoot Paul-Henri Spaak, in pakweg Letland als ‘te Belgisch’ worden ontvangen.

De keuze voor bruggen en vensters destijds, gaande van Romeinse tot moderne architecturale stijl, was juist daarom veilig. De bouwwerken bestaan immers niet, zodat geen enkel land zich tekortgedaan hoefde te voelen. Ondertussen bestaan de bruggen trouwens wel, en ze bevinden zich allemaal in Nederland. In de stad Spijkenisse kun je over replica’s van alle ‘eurobruggen’ wandelen, in dezelfde kleur als het overeenstemmende bankbiljet.

De eurobrug in romaanse stijl in Spijkenisse, ontwerpen met het 10 eurobriefje als voorbeeld. Beeld Martijn Beekman