Zwaar ongeval in Groot-Bijgaarden eist twee dodelijke slachtoffers, E40 richting Brussel opnieuw vrijgemaakt

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur toen een vrachtwagen achteraan inreed op een file en daarbij een auto en twee vrachtwagens raakte. De chauffeur van de vrachtwagen die op de file inreed en de bestuurder van de auto overleefden die klap niet. De twee andere vrachtwagenchauffeurs liepen slechts lichte verwondingen op.

Door het ongeval was de E40 richting Brussel volledig versperd. Al het verkeer op de E40 richting Brussel moest de snelweg verlaten via de afrit Ternat en de omleiding tot de R0 volgen om via de opritten van Zellik of Dilbeek terug op de E40 te komen. Op langere afstand raadde het Verkeerscentrum aan om van Gent naar Brussel te rijden via Antwerpen over de E19 of via de E17, N16 en de A12.

De snelweg richting Brussel was een groot deel van de namiddag volledig versperd, maar is intussen weer helemaal vrijgegeven. Er is wel nog verkeershinder in de omgeving. Dat laat het Vlaams Verkeerscentrum weten in een verklaring. Er zijn wel nog lange wachttijden van voor Aalst.