Zuiden van Californië getroffen door tropische storm: in één dag regenval van een half jaar

Voor het grootste gedeelte van zuid-Californië, inclusief de steden Los Angeles en San Diego, die op het pad van de storm liggen, gelden weerwaarschuwingen. Storm Hilary beweegt zich met een snelheid van zo’n 45 kilometer per uur naar het noordwesten en de krachtige windvlagen reiken vanaf het oog van de storm zo’n 370 kilometer ver.

Intense regenval tot 25 centimeter is tot maandagochtend lokale tijd mogelijk in zuid-Californië en Nevada. In delen van Oregon en Idaho is tot dinsdagochtend neerslag tot 12 centimeter denkbaar. De intense regen kan tot rampzalige en levensbedreigende overstromingen leiden.

De berg- en woestijngebieden in de regio kunnen zo’n 12 tot 25 centimeter regen te verwerken krijgen - dat is volgens meteorologen evenveel als de woestijngebieden normaal in één jaar zien. Dat meldt Reuters.

Op meerdere plekken in het zuiden van de staat zijn dan ook neerslagrecords gebroken. Zo kreeg de oostelijke woestijnstad Palm Springs in één dag de regenval van een half jaar te verwerken. Er werd sinds middernacht zondag lokale tijd meer dan vijf centimeter aan regenval geregistreerd in de stad, een datumrecord volgens een NSW-meteoroloog.

De autoriteiten van Palm Springs hebben de lokale noodtoestand uitgeroepen. In de stad zijn al minstens drie hoogwaterreddingen uitgevoerd. Dat heeft politieluitenant Gustavo Araiza laten weten aan CNN. Hilary is de eerste tropische storm die Californië aandoet sinds de tropische storm Nora in 1997.

Storm Hilary. Beeld Getty Images via AFP

Beeld Getty Images via AFP

Beeld REUTERS

Beeld AP