Zuid-Korea waarschuwt Kim Jong-un: ‘Noord-Koreaanse nucleaire aanval zou einde van regime betekenen’

Er zou een onmiddellijke, onmetelijke en beslissende reactie van de NAVO komen als Noord-Korea met kernwapens zou aanvallen. Dat zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De aankomst van een Amerikaanse onderzeeër met ballistische raketten in Zuid-Korea heeft voor ongerustheid gezorgd in Noord-Korea. De minister van Defensie liet donderdag weten dat de rode lijn van Noord-Korea voor het gebruik van nucleaire wapens mogelijk overschreden is. “De ontplooiing door de VS van strategische nucleaire middelen, waaronder een onderzeeër met nucleaire wapens, voldoet aan onze richtlijnen voor het gebruik van kernwapens”, aldus de minister.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol bezocht woensdag de Amerikaanse onderzeeër met ballistische raketten in de stad Busan. Het was de eerste keer in meer dan 40 jaar dat een Amerikaanse duikboot van dat type aanmeerde in Zuid-Korea.

De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de jongste tijd nog verder toegenomen. Naar aanleiding van de onrust hebben Seoel en Washington beslist de samenwerking op het vlak van defensie op te voeren. Een van de afspraken is dat er regelmatig Amerikaanse duikboten met ballistische raketten naar Zuid-Korea worden gestuurd.