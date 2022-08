Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean (32) uit Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’ plots overleden

Over de oorzaak van Deans overlijden is nog niets bekend. Ook over de ziekte waaraan ze geleden zou hebben, is niets bekend. Behalve actrice was ze ook model.

Op haar zesde zette Dean al haar eerste stappen in de modewereld. En op haar twintigste was ze voor het eerst op het witte doek te zien, met een rol in de Zuid-Afrikaanse film Spud. Enkele jaren later was ze ook te zien in het vervolg, Spud 2, aan de zijde van John Cleese.

‘Triangle of Sadness’

In Triangle of Sadness, van de Zweed Ruben Östlund, speelt Dean een topmodel en influencer die geobsedeerd is door haar imago en carrière. Samen met haar vriend, ook een model, krijgt het personage van Dean een uitstap op een luxejacht aangeboden, met aan boord verder nog een Russische oligarch en een Britse wapenhandelaar.

Met deze film sleepte Östlund, vijf jaar na The Square, opnieuw de Gouden Palm in de wacht. In Triangle of Sadness fileert Östlund het wereldje van de superrijken.