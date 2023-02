Zuhal Demir is familie verloren bij aardbeving in Turkije: ‘Als het lukt, wil ik naar daar’

Zuhal Demirs familie heeft Turks-Koerdische roots en haar vaders familie komt uit de regio die maandag zwaar getroffen werd door de aardbeving. “Mijn tante woont in Hatay. Mijn vader is al twee neven verloren”, vertelde ze bij De zevende dag. De minister voegde eraan toe dat er nog steeds gezocht wordt naar familieleden, kennissen en buren.

“Ik heb hier voldoende aan mijn hoofd, maar als het lukt, zou ik graag naar daar willen gaan”, ging Demir verder. “Maar we zullen in eerste instantie zelf niet veel kunnen doen. We moeten nu voornamelijk dokters en verplegers naar het gebied te sturen. Dat heb ik ook tegen mijn vader gezegd, die aan het zoeken is hoe hij hulp tot in het dorp kan brengen.”

Demir noemde de aardbevingen “voor heel Turkije een bijzonder groot menselijk drama”. “De dagen tikken weg. Ze willen daar voorlopig ook niet weg. Ze blijven zoeken. Ik kan alleen maar zeggen dat hier in Vlaanderen, maar ook ginder, heel het land rouwt.”

Ook Groen-politica Meyrem Almaci, die komt uit een Turks gezin, vertelt hulp te proberen voorzien voor slachtoffers van de aardbeving. “Ik kreeg al vrij vroeg ’s morgens telefoons om te vragen hoe het met ons was, maar ook met de vraag wat mensen konden doen”, zegt Almaci. “Veel praktische vragen. Ik heb daarom relatief snel de collega’s over de partijgrenzen heen gecontacteerd. Mensen weten niet waar ze kunnen doneren, weten niet wat er gebeurt”, zei Almaci. “Op dit moment is mijn advies om geld te doneren als je kan. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen dekens, en zelfs verwarmingsmateriaal sturen, maar dat is logistiek een helse klus.”