Zoveelste tegenvaller voor Trump: Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geeft belastingaangiften vrij

Donald Trump was in vier decennia de eerste president in de Verenigde Staten die weigerde om zijn belastingaangiftes openbaar te maken. Normaal gesproken is het vanzelfsprekend dat presidentskandidaten dat doen. Toch wilde Trump de activiteiten van zijn bedrijf graag geheim houden.

Dit leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel en daarom zijn financiële gegevens en vooral zijn belastingaangiftes willen inkijken. Uiteindelijk besliste het Hooggerechtshof dat de belastingaangiftes wel degelijk openbaar moesten worden. Het gaat om documenten die tussen 2015 en 2020 verzameld werden.

Eerder deze maand vroeg de Huiscommissie - die de aanval op het Amerikaanse Capitool door zijn aanhangers onderzoekt - federale aanklagers al om hem vier misdrijven ten laste te leggen. De vrijgave is de laatste klap voor Donald Trump, die twee keer werd aangeklaagd door het door Democraten geleide Huis en beide keren werd vrijgesproken door de Amerikaanse Senaat. Nu wordt hij opnieuw geconfronteerd met juridische problemen.

In een rapport van vorige week schetste de commissie haar bevindingen en zei dat de federale belastingdienst haar eigen regels overtrad door Trump niet te controleren gedurende de jaren dat hij president was. Uit eerder onderzoek bleek dat Trump geen inkomstenbelasting betaalde in 2020, ondanks miljoenen dollars aan inkomsten uit zijn zakenimperium.

Ook bleek uit de gegevens dat Trumps inkomsten en belastingverplichtingen van 2015 tot 2020, sterk fluctueerden. Daarnaast toont het aan dat Trump en zijn vrouw Melania Trump grote aftrekposten en verliezen claimden en in verschillende van die jaren weinig of geen inkomstenbelasting betaalden.

Naar aanleiding van het onderzoek keurde het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goed dat de belastingdienst verplicht de belastingaangiften van presidenten - 90 dagen na hun inhuldiging - moet controleren.