Zorgvuldiger omgaan met water: ook wie verbouwt, moet straks een regenput plaatsen

België heeft momenteel de op een na droogste julimaand achter de rug sinds de metingen begonnen, alleen in 1885 viel er nog minder regen. De klimaatverandering - en de daaraan gelinkte langere droogteperiodes - dwingen de Vlaamse regering tot actie. Concreet wil de regering meer en grotere regenputten in woningen of andere private en publieke gebouwen. Daartoe heeft de regering een principiële goedkeuring bereikt van een nieuwe ‘hemelwaterverordening’.

Er gelden al regels voor regenputten bij nieuwbouw, zo is het vaak al verplicht om bij de constructie van een eengezinswoning een put van minstens 5.000 liter te steken. Ook bij andere gebouwen is er een verplichting van kracht die in verhouding staat tot het dakoppervlak. De regering wil de inhoud van die put bij nieuwe gebouwen optrekken.

Als het dak groter is dan tachtig vierkante meter, zal de put minstens een volume moeten hebben van 7.500 liter. Bij daken van meer dan 120 vierkante meter zou dan een put van 10.000 liter horen. De hemelwaterputten worden vanaf 2023 ook verplicht bij gebouwen die grondig worden verbouwd of waar aan de afval- of regenwatervoorzieningen wordt gewerkt. Dat was tot nog toe niet het geval.

Drinkwater

Het ziet ernaar uit dat water in de toekomst een alsmaar kostbaarder goed wordt. De prijs van het drinkwater zou de komende jaren tot 20 procent duurder worden, zo blijkt uit de tariefplannen van de watermaatschappijen die VTM Nieuws heeft kunnen inkijken. Door de klimaatverandering moeten we er dus veel zorgvuldiger mee omgaan.

“Hevige regenval en extreme droogte wisselen elkaar af in Vlaanderen”, zegt Demir. “Tegelijk stijgt ook de vraag naar drinkbaar water bij langdurige warme periodes. Het valt niet meer te verantwoorden dat we kostbaar leidingwater gebruiken om het toilet door te spoelen of het gras te sproeien als dat ook met regenwater kan.”

In de historische droge zomer van 2018 mochten gezinnen hun auto niet meer wassen, hun zwembad niet meer vullen of hun gazon niet meer sproeien. Opvallend: momenteel mag dat wél allemaal. Ook al was het in juli van dit jaar veel droger dan in 2018, toch zijn er voorlopig geen extra maatregelen nodig. Dat heeft de droogtecommissie - met daarin onder meer de watergroepbeheerders, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij - maandag beslist.

“Eerder hebben de provincies wel al een captatieverbod ingesteld op de onbevaarbare waterlopen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Maar voor de burgers liggen er momenteel geen bijkomende maatregelen op tafel. De debieten van de waterlopen zijn weliswaar laag, maar er stelt zich nog geen probleem bij de waterbronnen. Er is nog steeds voldoende drinkwater beschikbaar. Het verbruik ligt eigenlijk zelfs lager dan normaal voor deze tijd van het jaar.”