Zoon 74-jarige vrouw bekent moord op moeder: 35-jarige zaagde lichaam in stukken en dumpte het in koelkast en container

Een voorbijganger merkte dinsdag een koelkast op die op het Albertkanaal dreef nabij Hermalle-sous-Argenteau in de provincie Luik. Doordat er een sterke geur uit de koelkast kwam, verwittigde hij de politie. Die ontdekte bij aankomst dat in de koelkast twee armen en benen lagen.

Meteen werd de link gelegd met een vreemd telefoontje dat tien dagen eerder bij de politie was binnengelopen. Een anonieme beller had toen gemeld dat een vriend zijn moeder had vermoord in Jemeppe-sur-Meuse, haar in stukken had gesneden en de lichaamsdelen vervolgens in een koelkast had gestopt.

De beller leek onder invloed van alcohol en had zijn informatie van een derde - ook niet nuchtere - persoon. Toch ging de politie een kijkje nemen in het huis van de vrouw in kwestie. Alles leek echter in orde te zijn. Agenten doorzochten de hele woning en keken ook in de koelkast en de diepvries. Er waren nergens sporen van bloed te bespeuren. Alles was brandschoon. Verschillende buren beweerden dat “het heel goed ging met Maria”. Volgens hen was ze op reis in Italië met een vriendin en hadden ze recent nog “nieuwtjes van hen vernomen”.

Toen het telefoontje over de koelkast in het Albertkanaal binnenliep, rook de politie echter meteen onraad. De zoon van het slachtoffer werd onmiddellijk verdacht, maar bleek aanvankelijk nergens te bespeuren. Hij werd donderdagochtend opgepakt in een hotel in Zaventem. Hij zou van plan geweest zijn om naar Korea te vliegen.

Hoofd en romp

Intussen zocht de politie verder naar de rest van het lichaam van het slachtoffer. In de Maas ter hoogte van Wandre zagen agenten donderdag een container drijven. Toen ze die openden vonden ze ook het hoofd en de romp van de 74-jarige Maria.

De vrouw zou volgens bronnen van Sudinfo rond 10 juli door haar zoon vermoord en in stukken gesneden zijn in haar eigen huis. Haar hoofd en romp stopte hij in een container (met ingebouwde chip), haar armen en benen in een koelkast. Vervolgens zou hij beide in de Maas gegooid hebben in de buurt van Jemeppe. Daarna zou hij teruggekeerd zijn naar huis en de hele woning grondig hebben schoongemaakt.

Vandaag heeft de zoon bekentenissen afgelegd. Hij bekende dat hij zijn moeder heeft gedood omwille van “de jarenlange vernedering”. Op 10 juli heeft hij haar na een zoveelste ruzie “in een vlaag van woede” vermoord, melden bronnen dicht bij het onderzoek. Hij verklaart dat hij haar eerst gewurgd heeft voor hij haar in stukken sneed. Al wordt de doodsoorzaak nog betwist en verder onderzocht door de wetsdokter.