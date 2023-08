Zonnige feestdag met slechts kleine kans op een bui, temperaturen tot 25 graden

‘s Nachts is het in het noordwesten meestal lichtbewolkt. Naar het zuidoosten toe is er meer bewolking, met kans op een beetje regen of een buitje in de Ardennen. Op het einde van de nacht kunnen lage wolkenvelden ontstaan. De minima liggen tussen 12 en 17 graden.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, krijgen we woensdag afwisselend wolkenvelden en mooie, zonnige perioden. In het zuidoosten is een onweersbui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 26 graden in de Kempen en de Gaume.

Donderdagochtend is het op veel plaatsen grijs met lage bewolking. Later wisselen opklaringen af met wolkenvelden, waaruit buien vallen. De meeste buien lijken weliswaar voor het zuidoosten bestemd te zijn, met ook kans op onweer. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de Hoge Venen en aan zee, en tussen 24 en 26 graden elders.

Temperaturen rond 30 graden

Vrijdag is het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe in het westen van het land. Tegelijkertijd groeit daar ook de kans op (onweers)buien. De maxima liggen rond 25 graden in de Hoge Venen, rond 26 graden aan zee en rond 28 of 29 graden in de centrale regio’s. Op sommige plaatsen kan zelfs 30 graden bereikt worden. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag is er in het westen kans op fel onweer.

Zaterdag start met wolkenvelden en zonnige perioden. Er is nog kans op een buitje in het westen en later in het noorden van het land. Daarna wordt het overwegend zonnig met temperaturen in de buurt van 30 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuidzuidwest en wordt later overwegend zwak uit west tot noordwest.

Zondag wordt een zonnige dag, met eventueel enkele onschuldige wolkenvelden. Op veel plaatsen in Laag- en Midden-België liggen de maxima rond 27 of 28 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordoost.