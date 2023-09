Zonnig met temperaturen tot 30 graden en een briesje

Dinsdagnacht is het rustig en helder met eventueel lokaal een mistbank in de Ardense valleien. De minima liggen rond 12 graden in de Ardennen, rond 16 graden in het centrum en rond 18 graden aan zee. De wind is meestal zwak. Op de Ardense hoogten blijft hij matig.

Woensdag wordt het warm en zonnig. De maxima liggen tussen 25 graden in de hoge Ardennen en lokaal 30 graden in het binnenland. De wind waait overwegend zwak.

Ook donderdag wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 25 graden in de hoge Ardennen en 29 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig. ‘s Namiddags kan een zeebries wat verkoeling brengen in de kuststreek.

Vrijdag zet het zonnige zomerse weer zich door. De maxima liggen tussen 24 en 29 graden. De wind waait zwak.

Zaterdag wordt het zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden. Maxima liggen rond 28 graden in het centrum. Aan zee zorgt een matige noordenwind voor maxima rond 22 graden.

Zondag kan de dag lokaal grijs beginnen, maar later wordt het overal opnieuw vaak zonnig. Het wordt zo’n 27 graden in het centrum, aan zee zo’n 21 à 22 graden.