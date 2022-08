‘Zonder grote bomen zijn onze steden niet bestand tegen de hitte’: Groen wil strengere regels voor kappen

Eén boom geeft net zo veel verkoeling als tien airco’s. Tot die spectaculaire conclusie kwam het Nederlands onderzoek ‘Hitte en Klimaat in de Stad’ elf jaar geleden. Sindsdien hebben andere wetenschappers de omvang van de impact genuanceerd, maar over het verkoelend effect van bomen is de wetenschap het volmondig eens. Bomen bieden namelijk niet alleen schaduw, maar verdampen ook water, zodat ze zichzelf en hun omgeving verkoelen.

Vooral in de stad kunnen bomen het verschil maken. Steden zijn hitte-eilanden waar de warmte langer blijft hangen dan in de rand of op het platteland. Op een dag zoals vandaag loopt het verschil op tot vijf graden en meer. Alleen moeten er dan wel voldoende bomen beschikbaar zijn. En daar knelt het schoentje, meent oppositiepartij Groen. Volgens haar worden bomen op openbaar domein namelijk veel te makkelijk gekapt.

De ene boom is de andere niet

“Sinds 2016 is de Vlaamse wetgeving versoepeld, waardoor bomen in de stad gekapt mogen worden zonder vergunning. De enige voorwaarde is dat er in de buurt een andere boom wordt aangeplant. Zo worden grote, oude bomen vervangen door kleintjes die veel minder effect hebben. Als de vervanging er al komt, want er zijn nauwelijks controles”, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).

Toen de nieuwe regels in 2016 werden ingevoerd, mochten steden en gemeenten niet langer beslissen om op eigen grondgebied strengere regels in te voeren voor het kappen van bomen. Enkel waar deze strengere regels op dat moment al van kracht waren, zoals in Gent, bleven ze overeind. Schauvliege: “Zo is een boom in Gent nu beter beschermd dan een boom in Aalter. Dat is toch te gek voor woorden?”

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) maakt sinds de start van deze legislatuur een prioriteit van het planten van bomen. De bosteller, die bijhoudt hoeveel bomen er werden bijgeplant, staat intussen al op tweeënhalf miljoen, goed voor 1.100 hectare bos. Daarmee zijn we nog een stuk verwijderd van de 4.000 hectare extra bos die Demir tegen 2024 wil halen, maar is er toch al flink wat bos bijgekomen.

“Beter nog dan bomen bijplanten is echter bestaande bomen beschermen”, vindt Schauvliege. Met een resolutie willen de groenen de eerder vernoemde wijzigingen terugdraaien. De discussie belandt na het zomerreces op het bord van de commissie Leefmilieu.