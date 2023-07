Zomersolden vallen in het water: handelaars verkopen minder dan vorig jaar

Ruim 4 op de 10 (42 procent) van de bevraagde zelfstandige modehandelaars verkochten minder dan in dezelfde soldenperiode vorig jaar. Bijna een derde (29 procent) kende dezelfde verkoop en nog eens 29 procent verkocht meer. Isolde Delanghe, directeur Mode Unie: “Deze zomersolden kenden een enthousiaste start op zaterdag met de eerste dagen heel wat consumenten op de been. De tweede helft daalde de verkoop bij heel wat modehandelaars, waardoor twee derde van de winkeliers minder verkocht dan tijdens de zomersolden van vorig jaar.”

In vergelijking met juli 2022 lag de omzet van zelfstandige modewinkels gemiddeld 5 procent lager. “Vooral het kwakkelende zomerweer werkte de verkoop tegen”, zegt Delanghe. “Bovendien vergelijken we met een goede soldenperiode in 2022, waar we na vier slechte coronaseizoenen een inhaalbeweging zagen in koopgedrag bij heel wat consumenten. Een aantal consumenten kocht daardoor minder tijdens de huidige solden.” Extra domper voor de winkeliers: in de soldenperiode kregen ze opvallend meer winkeldieven over de vloer.

Het laatste soldenweekend dat voor de deur staat, trekt traditioneel nog heel wat koopjesjagers. De modehandelaars zijn hoopvol dat ze deze laatste dagen nog wat omzet kunnen ophalen. De solden lopen officieel nog tot en met maandag 31 juli.