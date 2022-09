Zomer van 2022 was heetste ooit gemeten

De zomer van 2022 is er één voor de recordboeken. Juli was de droogste maand sinds de 19de eeuw en augustus deed er nog een hittegolf bovenop. Nu wordt dus bevestigd wat we al voelden aankomen: de zomer van 2022 is de warmste ooit in Europa.

De gemiddelde temperaturen waren “de hoogste voor zowel augustus als de hele zomer”. Zo werd het vorige record van 2021 overtroffen met 0,4 graden voor alle drie maanden, aldus Copernicus in een verklaring. In augustus was het in Europa gemiddeld zelfs 0,8 graden warmer dan in dezelfde maand in 2018, die tot nog toe gold als de warmste augustus ooit gemeten.

Vooral het westen van Europa kreeg deze zomer intense hittegolven te verduren. Door de opwarming van de aarde is de kans daarop steeds groter geworden in de afgelopen jaren.

De hoge temperaturen hadden ingrijpende gevolgen. Zo liepen de landbouw en de natuur forse schade op door ernstige droogte en bosbranden.

“Onze natuur kan maar een bepaalde hoeveelheid stress aan, en dit lijkt voor veel bomen en planten het jaar te veel”, zei Jonas Lembrechts, ecoloog aan UAntwerpen, eerder al in een interview.

Ook de scheepvaart had veel last van het lage waterpeil in grote rivieren als de Rijn.