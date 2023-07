Zoektocht naar voortvluchtige gedetineerde in Heers gestaakt voor de nacht

Illustratiebeeld. Beeld ThinkStock

In de Zuid-Limburgse Heers is vrijdagavond een grote politiemacht op de been geweest voor een zoekactie naar een gedetineerde, die niet was teruggekeerd uit penitentiair verlof. Rond 23 uur is de zoekactie gestaakt. Zo liet de burgemeester van Heers, Kristof Pirard (VLDUMONT), weten.