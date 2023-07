Zoektocht naar vier vermiste bemanningsleden gecrashte Australische legerhelikopter hervat

De vier bemanningsleden raakten vermist toen een Taipan MRH-90-helikopter neerstortte in de buurt van Hamilton Island bij de deelstaat Queensland in het noordoosten van Australië tijdens een missie vrijdagavond, aldus de Australische regering.

“De zoektocht gaat door. Dit blijft een zoektocht waarbij Australisch defensiepersoneel, onze vrienden bij het leger van de Verenigde Staten en de hulpdiensten van Queensland betrokken zijn,” vertelde Keogh aan het Australische nieuwsprogramma ‘ABC News Breakfast’. Keogh zei ook dat de zoektocht plaatsvond in een “uitdagende omgeving”.

“We hebben nu enkele delen van het wrak gevonden en dat helpt bij de zoektocht die wordt uitgevoerd. We hebben meer capaciteit toegevoegd aan de zoektocht, uiteraard te beginnen met het personeel dat al in het gebied was. Enkele gespecialiseerde duikers zijn nu ook in het gebied aangekomen.”

Vloot tijdelijk aan de grond gehouden

Keogh zei verder dat de MRH-90-vloot van bijna 50 toestellen tijdelijk aan de grond wordt gehouden.

De helikopter nam deel aan oefening Talisman Sabre, een trainingsoperatie met bijna 30.000 man personeel uit dertien landen, waaronder Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk.

De operatie werd na het ongeluk onderbroken, maar is zaterdagavond hervat.