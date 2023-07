Zoektocht naar Émile hervat: honden gespecialiseerd in het vinden van menselijke resten en drones ingezet

“De bedoeling is om vast te stellen of er al dan niet een lichaam in Haut-Vernet ligt. Het doel is om deze piste definitief uit te klaren”, legt een bron dicht bij de zaak uit. De honden zijn speciaal getraind om geuren van lijken op te sporen.

Dit is al het derde hondenteam dat op het terrein in actie komt in de zoektocht naar Emile. Eerst was er een hondenteam dat gespecialiseerd is in het opsporen van vermiste levende personen en vervolgens de bloedhonden, die een extreem goed reukvermogen hebben. Nu wordt er dus naar menselijke resten gezocht.

Sinds Émile op 8 juli vermist raakte, zijn de ondervragingen en forensische onderzoeken onverminderd verdergegaan. Alle huizen in Haut-Vernet zijn grondig doorzocht, net zoals alle voertuigen. Ook 97 hectare akkers en bossen zijn nauwgezet geïnspecteerd. De telefoniegegevens worden nog verder geanalyseerd. Het onderzoek naar de onrustwekkende verdwijning is inmiddels in handen van twee onderzoeksrechters in Aix-en-Provence wegens de “grote complexiteit” van deze zaak.

Émile werd op 8 juli om 17.15 uur voor het laatst alleen gezien in een aflopende straat in het kleine gehucht. Sindsdien is er geen spoor van het kind gevonden en “alle mogelijke pistes worden in overweging genomen, geen enkele wordt uitgesloten of bevoordeeld”, heeft de officier van justitie herhaaldelijk benadrukt.