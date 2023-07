Zoektocht naar akkoord over fiscale hervorming blijft moeilijk

Het kernkabinet heeft vandaag niet plenair vergaderd over de fiscale hervorming en zal dat ook niet meer doen. Dat bevestigen verschillende bronnen rond de onderhandelaars. Sinds de ochtend vonden bilaterale gesprekken plaats. Normaal gezien zouden de verschillende partijen later nog samen rond de tafel gaan zitten, maar dat zal dus niet meer gebeuren.

De zoektocht naar een akkoord over de fiscale hervorming is zoals bekend een moeilijke bevalling en dat lijkt zich vandaag opnieuw te bevestigen. Normaal gezien zouden er in de loop van de voormiddag bilaterale gesprekken plaatsvinden, om dan aan het begin van de namiddag met de zeven partijen samen aan tafel te gaan zitten, maar dat is intussen nog niet gebeurd.

Het oorspronkelijke voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) mikte op een hervorming van 6 miljard euro, maar werd de voorbije weken al teruggeschroefd naar een inspanning van zowat 2 miljard euro. Maar het is duidelijk dat verschillende partijen nog steeds vraagtekens plaatsen bij de operatie.

De luidste kritiek kwam tot nu toe van de MR. De Franstalige liberalen hebben serieuze bedenkingen bij de financiering van de hervorming en willen ook hervormingen op de arbeidsmarkt koppelen aan het plan. In de loop van de namiddag was even verwarring ontstaan over de vraag of de MR de onderhandeling had verlaten, maar dat werd nadien alweer tegengesproken.