▶ Zo zag de gedeeltelijke zonsverduistering eruit

Bijna twee uur lang, van 11.09 tot 13.01 uur, was de gedeeltelijke zonsverduistering dinsdag in ons land waar te nemen. Tijdens het hoogtepunt, om 12.04 uur, was de zon voor 22 procent bedekt. Nergens op aarde was deze keer een volledige eclips te zien.

Een eclips doet zich voor wanneer de maan tussen de zon en de aarde komt te staan, waardoor een deel van het zonlicht niet meer tot op de aarde komt.

De Vlaamse volkssterrenwachten voorzagen eclipsbrilletjes en lesmateriaal voor scholen om inzicht te verschaffen over hoe zon, maan en aarde ten opzichte van elkaar bewegen. Met een campagne wil het ook leerlingen warm maken voor de richtingen wetenschap en techniek.

De volgende gedeeltelijke zonsverduistering zal in ons land in 2025 te zien zijn.

De zonsverduistering in Waasmunster. Beeld Kristof Pieters

De Vlaamse volkssterrenwachten willen naast leerlingen ook alle geïnteresseerden zo veel mogelijk informeren over de eclips. Daarom lanceerden ze recent een nieuwe campagne aan de hand van een informatiebrochure, -video en website, die te raadplegen is via www.eclips2022.be. De volkssterrenwachten waarschuwen wel dat zonnewaarnemingen niet zonder gevaar zijn en vragen mensen om gebruik te maken van een eclipsbril bij het bekijken van de zonsverduistering.