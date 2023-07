Zo pakt u de ‘stiekeme eters’ op uw bankrekening aan, en 8 andere topverhalen van deze week

1. Björn Soenens over Martine Tanghe: ‘Had ze gekund, ze zou zelfs niemand hebben verteld dat ze ziek was’

Met maar heel weinig mensen sprak Martine Tanghe over haar kanker. Maar met VS-correspondent Björn Soenens wél. “Soms sms’te ze me en dan sprak ze me moed in. Terwijl ze zelf zoveel zieker was. Voor zichzelf wilde ze dat medelijden niet. Ze wilde er niet over zeuren. ‘Ja maar zeg, we gaan het dáár toch niet over hebben? Er zijn toch leukere dingen?”

Toch voelde ze “dat het einde was”, zegt Soenens. “Martine was geen vrouw die zichzelf blaasjes wijsmaakte.” Lees hier het volledige interview.

In augustus 2022 verscheen het laatste interview met Martine Thange in De Morgen. U kan ook dat interview hier herlezen.

Björn Soenens over Martine Tanghe. Beeld Wannes Nimmegeers - Photo News

2. Waarom Tomorrowland met 100 miljoen euro omzet toch geen gigantische winsten boekt

Het is weer volop Tomorrowland, ook dit weekend. Het volgens vele specialisten beste dancefestival ter wereld lokt dit jaar in twee weekends honderdduizenden bezoekers naar Boom, die talloze dj’s de revue zien passeren. Dat zorgt voor meer dan 100 miljoen euro omzet.

En toch, door de hoge kostenstructuur wordt er in een doorsneejaar slechts één à vijf miljoen euro winst geboekt. Lees hier de volledige analyse.

Beeld Tomorrowland



3. Grote mond met een ijzersterke kwetsbaarheid: Sinéad O’Connor sterft op 56-jarige leeftijd

Sinéad O’Connor zong recht uit het hart, zonder filter, zonder de pijn te verbergen. En zo lééfde ze ook: controverses en persoonlijke trauma’s domineerden haar bestaan. Maar net dankzij haar ijzersterke kwetsbaarheid was ze haar tijd ook ver vooruit. De Ierse zangeres overleed deze week op 56-jarige leeftijd in haar huis in Londen.

Lees hier het volledige in memoriam van Sinéad O’Connor.

Sinéad O’Connor. Beeld EPA

4. Wirwar aan tolgeld op Europese wegen: dit is wat vier populaire bestemmingen u kosten

Het wordt door de vakantie-uittocht dit weekend bijzonder druk op de Europese wegen. Wie met de auto op vakantie vertrekt, voorziet maar beter een potje voor tolgeld en ecovignetten. Elk land hanteert een andere aanpak. Het is zaak om op voorhand goed te weten wat de opties zijn. We becijferden de routes voor vier populaire vakantiebestemmingen.

Opgelet voor oplichters trouwens aan de tolpoortjes: de Spaanse politie toonde deze week hoe toeristen aan de péage op snelweg in val gelokt worden.

Beeld AFP

5. ‘Het is behoorlijk ironisch dat een Catalaanse politicus in ballingschap het lot van de Spaanse premier in handen heeft’

Ondanks stevige winst voor de rechtse oppositiepartij Partido Popular hield ook uittredend socialistisch premier Pedro Sánchez stand in de Spaanse parlementsverkiezingen van zondag. Doordat noch rechts, noch links een duidelijke meerderheid haalt, wacht een uiterst moeilijke regeringsvorming met mogelijk een sleutelrol voor de Catalaanse nationalisten, ziet buitenlandjournalist Maarten Rabaey.

Lees hier het volledige interview.

Maarten Rabaey. // De Spaanse premier Pedro Sánchez kan mogelijk toch aanblijven, al heeft hij daar de steun van de Catalaanse separatisten voor nodig. Beeld Eva Beeusaert // AFP

6. ‘Ze had zo’n groot hart voor mensen’: Stephanie Van Houtven maakte indruk in haar leven en carrière

En óf het indruk maakte, het moedige pleidooi van Stephanie Van Houtven in Terzake om baarmoederhalskanker sneller op te sporen. We zijn dan juli 2022. De voormalige districtsburgemeester van Borgerhout weet dat ze nooit meer zal genezen. Maandag is ze overleden, op 40-jarige leeftijd.

Lees hier het volledige portret van de voormalige Vooruit-ondervoorzitster.

Stephanie Van Houtven. Beeld Stephanie Van Houtven

7. Na de prijsverhoging van Spotify: zo pakt u de ‘stiekeme eters’ op uw bankrekening aan

Het zijn kosten die geruisloos van uw rekening gaan, abonnementen op streamingdiensten. Nu Spotify de prijzen verhoogt voor audiostreaming, is het een goed moment om ze onder de loep te nemen. “Onderschat de impact van vele kleine bedragen op je budget niet.”

Beeld Getty Images

8. ‘Het systeem lijkt niet meer te functioneren’: Ivan De Vadder over de toestand bij het begin van de politieke vakantie

Was die brief aan alle Belgen van premier Alexander De Croo vorig weekend een goed idee? En hoe ligt de rest van het politieke veld erbij? VRT-journalist Ivan De Vadder (58) geeft tekst en uitleg.

“Er is veel cynisme. Zeker na de mislukte fiscale hervorming, omdat het systeem niet meer lijkt te functioneren. Natuurlijk is België geen ontwikkelingsland, maar men slaagt er niet in om nog compromissen te maken. En naarmate de centrumpartijen lager scoren bij de verkiezingen, zal dat nog moeilijker worden.”

Lees hier het volledige interview.

Ivan De Vadder. Beeld Simon Mouton Photo News

9. Van amandelmelk tot rijstemelk: hoe gezond en duurzaam zijn melkvervangers?

Amandelmelk, havermelk, rijstemelk. In de supermarktschappen vind je tegenwoordig meer plantaardige melkvervangers dan ‘gewone’ koemelk. Hoe gezond en duurzaam zijn die plantenmelkjes eigenlijk? Wij zochten het uit.