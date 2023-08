Zilver voor België: Red Panthers moeten Europese titel aan sterker Nederland laten

Van de Nederlandse dames verliezen, dat is in het huidige hockey nooit een schande. Oranje stapelt de grote trofeeën als blokken op: deze EK-titel is al de achtste voor Oranje in alleen de laatste twintig jaar.

Maar België wou in deze finale meer doen dan de schade beperken: tonen dat ze dichter en dichter komen en met een goed uitgevoerd plan misschien wel voor de absolute sensatie zorgen. Bovendien hadden de Red Panthers graag Oranje de mond gesnoerd na kritiek uit hun kamp over de behoudende aanpak van België.

Het ambitieuze plan van België lag wel al snel aan diggelen. De start van de Panthers was gewoon niet wakker genoeg. De eerste goede Nederlandse aanval hobbelde al binnen en België zag zich gedurig overklast door hun combinatiespel. De anders zo secure verdediging handelde paniekerig. Freeke Moes zorgde voor de 2-0 en de paal voorkwam nog erger: in het eerste kwart dreigde een afstraffing.

Beeld ANP / EPA

In het tweede kwart toonde België wél zijn tanden. De Panthers kwamen nu vaker in de buurt van de Nederlandse cirkel en konden enkele strafcorners op rij versieren. Stephanie Vanden Borre vond geen gaatje. Maar Abi Raye lukte na een knappe actie wel de aansluitingstreffer (2-1). De opgeflakkerde hoop bleek van korte duur. Joosje Burg benutte de ruimte en trof raak via een Belgische voet voor een 3-1-kloof.

De Panthers vonden na de rust niet dezelfde offensieve drive. Nederland schakelde over in controlemodus en domineerde zonder aartsgevaarlijk te zijn. Ook een ultieme comeback in het laatste kwart bleef uit voor de moegestreden Panthers: het zo ervaren Oranje speelde de wedstrijd matuur uit.

Zo zijn de waardeverhoudingen niet meer dan gerespecteerd: om dit Nederland te kloppen zullen de Panthers nog veel stappen moeten zetten. Maar de tendens op dit EK zat goed. De Belgische dames mogen het toernooi met opgeheven hoofd verlaten: ze maakten indruk tegen Spanje en Duitsland in eigen huis kloppen is een huzarenstuk.

De komende maanden ligt alle focus op het kwalificatietoernooi voor Parijs 2024, het grote hoofddoel na twee dramatische gemiste Olympische Spelen. Dit EK toonde dat hun ambitie op een olympische medaille gewettigd is, al moeten ze dan wat ook wat bidden om in de kwartfinale niet die ene natie tegen het lijf te lopen: Nederland.