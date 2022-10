Zijn verkeersongevallen echt zo toevallig als ze lijken? En hoe veilig is het verkeer in uw gemeente? 7 lessen over de verkeersdoden in Vlaanderen

Waarom blijven we elkaar massaal doodrijden? En waarom vinden we dat normaal? In het Dossier Verkeersdoden bracht De Morgen voor het eerst alle verkeersdoden uit 2021 in kaart. Hieronder vindt u de zeven artikels uit deze onderzoeksreeks.

1. De harde cijfers achter de verkeersdoden: ‘We lopen van het ene brandje naar het andere, maar we lossen ten gronde niets op’

Alle goede voornemens ten spijt boekt Vlaanderen sinds 2017 geen vooruitgang in het terugdringen van het aantal verkeersdoden. De oude recepten zijn niet alleen te flauw, ze blijken ook niet langer opgewassen tegen nieuwe fenomenen. De Morgen dook voor het Dossier Verkeersdoden in de cijfers en analyseerde de pijnpunten.

2. De verhalen achter de kille statistiek: ‘Bekijk op deze kaart waar de slachtoffers in 2021 vielen’

Elk jaar komen 300 mensen om het leven in het Vlaamse verkeer. Dat is niet zomaar een getal, maar een optelsom van honderden individuele verhalen die we onder de aandacht brengen in het Dossier Verkeersdoden. Deze kaart toont waar de slachtoffers in 2021 om het leven kwamen en de verhalen daarachter.

3. Getuigen over de verwoestende impact van een verkeersongeval: ‘Ze legden hem netjes op het fietspad en lieten hem voor dood achter’

Voor het ‘Dossier Verkeersdoden’ sprak De Morgen uitvoerig met nabestaanden, aanrijders en overlevers. Stuk voor stuk verhalen die naar de keel grijpen. Over tienerkamers die al jaren onaangeroerd blijven, hechte vriendengroepen die uit elkaar vallen en familiefeesten waar niet meer gelachen wordt. “Ik begrijp nu waarom mensen vluchtmisdrijf plegen.”

4. Hoe voelt het om iemand dood te rijden? En is dat echt alleen je eigen schuld?: ‘Ik reed ongeveer 200 kilometer per uur toen ik voor mij plots een autootje zag opdoemen’

Steven* is een van de honderden mensen die de jongste jaren iemand doodreden in het Vlaamse verkeer. Hoewel een aanrijder vaak een fout maakte, is het als samenleving te makkelijk om de schuld zomaar in zijn of haar schoenen te schuiven. “Dit geweld kunnen we perfect vermijden.”

5. We kweken als ouders een achterbankgeneratie: ‘Het gevaar neemt toe, en dus ook de noodzaak om kinderen weg te houden van dit gevaar’

Steeds meer ouders durven hun kinderen niet meer los te laten in het verkeer. In het Dossier Verkeersdoden analyseerden we waarom kinderen zich steeds minder vaak zelfstandig in het verkeer begeven. Creëren we een ‘achterbankgeneratie’ die niet behendig is in het verkeer?

verkeersdoden Beeld DM

6. Vijftien jaar na de dood van Emma Decoene: ‘Rouw heeft geen eindpunt’

De zoektermen ‘dodelijk ongeval’ en ‘fietser’ leveren de laatste weken veel resultaten op. Nog altijd. ‘Je staat zo machteloos’, zeiden Coralie en Jozefien Decoene twaalf jaar geleden al, bij de inhuldiging van het SAVE-bord voor hun verongelukte zus Emma. Zoveel jaar later is de rouw nog altijd scherp gerand, blijven er in Vlaanderen maar borden bijkomen en spreekt een minister-president over ‘het risico nemen’. “Ik begrijp het echt niet.”

7. Uw ervaringen in het verkeer: ‘Met de mentaliteit van sommige chauffeurs gaat het nooit lukken’

Na het Dossier Verkeersdoden riep De Morgen haar lezers op om hun ervaringen in het verkeer te delen. Uit de vele reacties bleek dat de reeks bij heel wat mensen een gevoelige snaar heeft geraakt. Hier vindt u een greep uit de lezersreacties.