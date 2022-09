Zijn huizen echt onbetaalbaar geworden? En hoe is de woonsituatie in uw gemeente? 6 inzichten over wonen in Vlaanderen

Hoort uw gemeente bij de beste van Vlaanderen? In Het Grote Woonrapport bracht De Morgen voor het eerst de huidige woonsituatie per gemeente in kaart. Wij bundelen voor u de vijf artikels uit deze onderzoeksreeks.

1. De slechtste (en beste) Vlaamse gemeente om te wonen: ‘Slechtste? Wij zijn juist superaantrekkelijk en heel gegeerd’

Leven als God in Vlaanderen? In Kinrooi kom je in de buurt. In Drogenbos wil je zeker niét gedomicilieerd staan. Maar wat met de stad? De Morgen ploos talloze statistieken uit voor Het Grote Woonrapport en vond het antwoord op de vraag: welke Vlaamse ­gemeente is het best en het slechtst om in te wonen?

2. Zijn woningen echt onbetaalbaar geworden? ‘Het is contra-intuïtief, maar er is bij de middenklasse nauwelijks iets aan de hand’

Bijna maandelijks worden we om de oren geslagen met berichten over hoe de prijzen op de vastgoedmarkt de pan uitswingen. Maar Het Grote Woonrapport leert dat in 109 Vlaamse gemeenten de huizen net relatief goedkoper zijn geworden.

Charlotte Arena en Bruce Lybeer in hun woning in Oostende. In Gent vonden ze geen woning met hun ideale prijs-kwaliteitverhouding, in de koningin der badsteden wel. Beeld Wouter Van Vooren

Welke score krijgt uw gemeente? Hoe goed scoort uw gemeente in ‘Het Grote Woonrapport’ van De Morgen? Ontdek het zelf in onze online tool.

3. Minder dan helft gemeenten haalt norm sociale woningen: ‘Het is kwestie van willen’

De afgelopen tien jaar kwamen er netto nauwelijks sociale woningen bij, terwijl de wachtlijst zowat verdubbeld is. Nochtans heeft de Vlaamse overheid de mond vol over ‘versnellen’ en ‘capaciteit verhogen’. “Er wordt veel aan symboolpolitiek gedaan, waardoor een heel pejoratief beeld gecreëerd wordt.”

4. De Belg en zijn ‘baksteen in de maag’ was een bewuste politieke strategie: ‘Zorg dat er geen alternatief is’

De Belg en zijn baksteen in de maag. Het lijkt een evidentie. Wat velen niet weten, is dat die baksteen daar door de politiek bewust is ingestopt. En dat laat zich tot op vandaag voelen. “Vergeet het dat we onze ruimtelijke ordening ooit nog op orde krijgen.”

Greta Verschueren uit Sint-Katelijne-Waver: 'Mijn huis is mijn kapitaal.' Beeld Tim Dirven

5. Minister van Wonen Diependaele vindt koerswijziging niet nodig: ‘Iedereen die nog geen woning heeft, wil er een’

De jarenlange focus op dat ‘eigen huis, een plek onder de zon’ heeft een aantal negatieve bijwerkingen. Maar minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ziet geen reden om van koers te wijzigen. “We moeten absoluut blijven inzetten op het promoten van eigenaarschap.”

Matthias Diependaele: ‘Er wordt wel degelijk gecontroleerd op de minimale kwaliteit van huurwoningen. Het aantal controles is gestegen. Het gaat dus de goede weg uit.’ Beeld ID / Wouter Van Vooren

6. Uw vragen over Grote Woonrapport beantwoord: ‘Hoe de toekomst eruit ziet? Wat vandaag lint is, zal dat over twintig jaar nog zijn’

Na Het Grote Woonrapport van De Morgen zaten lezers nog met tal van vragen. Wij vroegen aan socioloog Pascal De Decker (KuLeuven) om een selectie daarvan te beantwoorden. Van tendenzen over de betonstop tot kiezen tussen stad en platteland, u vindt het antwoord hier.