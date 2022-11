Update Geweld tegen politie

Ziekenhuis waar dader werd binnengebracht wist niet hoe gevaarlijk de man was

Het universitair ziekenhuis Sint-Lukas in Sint-Lambrechts-Woluwe. Beeld photo_news

De 32-jarige Y.M. werd donderdagochtend binnengebracht in het universitair ziekenhuis Saint-Luc voor hij twee agenten neerstak. Het ziekenhuis bevestigt in een statement, dat de Franstalige omroep RTBF ontving, dat de dader was binnengebracht, maar beweert niet op de hoogte te zijn gebracht over hoe gevaarlijk de man was.