Ziek tijdens vakantie? Vanaf 2024 kun je die dagen toch nog recupereren

Wie de pech heeft op tijdens vakantiedagen ziek te worden, is die dagen vanaf volgend jaar niet meer ‘kwijt’. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft daarvoor een voorstel klaar, melden de kranten van Mediahuis. “Gemiste verlofdagen zal u dan op een latere datum kunnen recupereren”, aldus Dermagne. De vakantiedagen waarop u ziek was, worden in dat voorstel ingeschreven als ziektedagen. Dat geldt zowel arbeiders als voor bedienden, maar ­alleen voor vakantiedagen die u zelf kiest en dus niet voor ‘vaste vakanties’ zoals fabriekssluitingen.

Genezen is geen rust

De aanpassing van de huidige regeling komt er op vraag van Europa, om zo de Belgische regels rond jaarlijkse vakantie in lijn te brengen met de Europese richtlijnen. “Tijdens ziekteverlof moet u kans krijgen om te genezen, en vakantiedagen dienen voor rust. Dat zijn twee verschillende dingen”, duidt Marijke Beelen van hr-dienstverlener Acerta de filosofie achter de regeling.

De Raad van State heeft zich ook al over Dermagnes voorstel gebogen en de regering zou volgens de woordvoerder van de minister akkoord zijn. “Het systeem zal er komen. Het is een onrechtvaardige situatie die we nu rechtzetten. We mikken op 1 januari om het systeem van kracht te laten gaan.”

Het systeem breng extra kosten mee en die zijn voor de werkgevers. Die vragen dan ook een controlesysteem om misbruik te voorkomen. Gemiste dagen gaat u ook niet zomaar aan je vakantie kunnen aanbreien, zegt Eric Laureys van werkgeversorganisatie Voka. “Dat zou de werkorganisatie in ­gevaar brengen. Die dagen zullen weer bij uw vakantiesaldo komen om ze dan op een latere datum op te nemen.”