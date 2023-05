Zeven verdachten uit Tsjetsjeens milieu opgepakt omdat ze mogelijk aanslag voorbereidden

De verdachten, van wie de meeste van Tsjetsjeense origine, werden gearresteerd omdat ze mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren in ons land. Drie van hen hebben de Belgische nationaliteit, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Ze behoren tot een groep die fervent aanhanger is van IS en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag in België. Er was nog geen precies doelwit.

Eind maart meldde het kabinet van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al dat bedreigingen vanuit terroristische hoek momenteel opflakkeren. “We zien de voorbije week dat IS niet dood is, en terreur ook niet.“, stelde Justitie toen.

Het is een feit dat op korte termijn een derde cel ontdekt en opgerold is, zegt Van der Sypt. Eerder werd er een cel in Antwerpen en in Brussel opgerold. “Het is een verontrustend fenomeen dat er op korte termijn jonge mensen zijn geradicaliseerd.”

De zeven verdachten worden verhoord. De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze bij hem worden voorgeleid.