Zesde Nederlander opgepakt voor ontvoeringsplan minister Van Quickenborne

Het betreft een 27-jarige man die is opgepakt in Rijswijk. Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt de arrestate. Net vandaag werd een vijfde verdachte, die in december was opgepakt in Nederland, aan België overgeleverd.

Op zaterdag 24 september raakte bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren. In een achtergelaten wagen werden een wapen, spanbandjes en flessen benzine aangetroffen. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse. Hij zoekt de daders naar eigen zeggen “in de hoek van de drugsmaffia”.

In Den Haag en Leidschendam werden in de nacht van 23 op 24 september al drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. De verdachten werden uitgeleverd aan België en zitten sindsdien nog steeds in voorlopige hechtenis.

Eind september konden Van Quickenborne en zijn gezin het safehouse verlaten, maar begin december moesten ze opnieuw onderduiken.