Zes woningen beschadigd bij nieuwe explosie in Antwerpen, doelwit was veroordeelde crimineel

Iets voor 2.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag was in de Kortrijkstraat een luide knal te horen. Die heeft ernstige schade veroorzaakt aan het beoogde pand, zowel buiten als binnen. Ook bij vijf andere huizen in de straat is er impactschade, en ook enkele auto’s raakten beschadigd.

“Het gaat vooral om glasschade en beschadigingen aan de gevel”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Ook twee geparkeerde wagens liepen schade op. Onze ploegen hebben de straat gedeeltelijk afgesloten. Wij hebben ook de ontmijningsdienst ter plaatse gevraagd.”

Ook de technische recherche en is ter plaatse. Het onderzoek loopt nog, er kon nog niemand opgepakt worden. De recherche gaat, zoals bij eerdere soortgelijke aanslagen, uit van een conflict in het drugsmilieu, meldt persagentschap Belga. Volgens Het Laatste Nieuws was de aanslag gericht op de woning van Bilal B., een bekende in het milieu. In februari werd hij nog veroordeeld tot zeven jaar cel, onder meer voor een andere aanslag in Deurne. Zijn voordeur zou uit haar hengsels zijn geblazen door de explosie.

Lees ook ‘Dit speelt zich ver boven onze hoofden af, ook boven dat van Bart De Wever’: bijna wekelijks wordt deze familie door drugskartels bestookt ‘Het Nederlandse drugsbeleid heeft een ondergronds monster geschapen’: twee experts over het brutale geweld

Het voorbije jaar is in Antwerpen sprake geweest van een drugsoorlog waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Regelmatig worden daarbij handgranaten en zwaar vuurwerk ingezet. Bij een schietincident kwam eerder dit jaar een 11-jarig meisje om het leven.

De Antwerpse haven is net als Rotterdam een belangrijk knooppunt in de cocaïnehandel. Vorig jaar is er een recordhoeveelheid cocaïne onderschept van bijna 110 ton. Gevreesd wordt dat drugsbendes hun aandacht van Rotterdam naar de Belgische havenstad verleggen.