Zes landen sjoemelden tijdens Songfestival: vakjury’s hadden deal om op elkaar te stemmen

Een beetje vriendjespolitiek is het Songfestival niet vreemd, maar het stemgedrag van deze jury’s vertoonde afwijkingen op een schaal die in de geschiedenis van het feest niet eerder is vertoond, schrijft de European Broadcasting Union (EBU) in een persbericht.

De EBU ondernam tijdig actie, waardoor aan de einduitslag niets verandert – Oekraïne blijft de winnaar. Zaterdagavond, tijdens de finale van het Songfestival, bracht de EBU namelijk al naar buiten dat zes landen ‘onregelmatigheden’ in het stemgedrag van hun vakjury’s hadden vertoond, dat hun stemmen werden verwijderd en vervangen door punten gegenereerd op basis van het stemgedrag van andere landen. Nu volgen de details.

Handjeklap

Er blijkt sprake van handjeklap. Vier van de zes landen plaatsten de andere vijf landen in hun top-vijf – landen kunnen niet op zichzelf stemmen. Montenegro plaatste de andere vijf in zijn top-zes (alleen Servië wist zich ertussen te mengen, en kreeg de tweede plek). Polen gunde de andere vijf een plek in de top-zeven.

Die hoge noteringen wekten argwaan omdat de liedjes van de landen bij de vijftien andere stemmende deelnemers van die avond geen indruk maakten: San Marino, Roemenië, Montenegro en Georgië belandden uiteindelijk op de onderste zes plaatsen.

De EBU heeft het stemgedrag van de jury’s besproken met de betrokken omroepen en hen de kans gegeven om verder onderzoek in te stellen.