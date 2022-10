Zes Europese landen gaan nauwer samenwerken in aanpak drugscriminaliteit: ‘Crimineel geld overal volgen, ook over de grens’

Daarnaast wordt de beveiliging in Europese havens versterkt. Ook gaan de landen intensiever samenwerken met bronlanden in Latijns-Amerika en uitvalsbasissen in de Balkan-landen.

Het gemeenschappelijke actieplan, dat vrijdag in Amsterdam goedgekeurd werd, komt uit de koker van België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië. De laatste twee landen sloten zich recent aan bij de coalitie. “We moeten samen een vuist maken. Misdaad slaapt nooit, dus wij kunnen dat ook niet”, zegt de Nederlandse minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

Alles moet in het werk gesteld om de invoer van drugs in de Europese havens te doorbreken en om witwassen te voorkomen. Drugscriminelen raken in hun portemonnee is een van de kernpunten. “We zorgen ervoor dat we crimineel vermogen overal kunnen volgen en in beslag nemen, ook in het buitenland”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Grensoverschrijdende criminaliteit

Dat drugscriminaliteit een probleem is dat landgrenzen overstijgt, blijkt uit cijfers van deze zomer. Er zijn 40 Nederlanders betrokken bij de 23 drugsgerelateerde incidenten in ons land, zegt minister Van Quickenborne. Van de 109 aangehouden uithalers van drugs in de haven van Antwerpen zijn 57 afkomstig uit Nederland.

Daarom moet informatie-uitwisseling effectiever. Als nu iemand met een Nederlandse nummerplaat in België staande wordt gehouden, is inzage in gegevens van een eventueel strafblad niet mogelijk. Door het gemeenschappelijke actieplan krijgen politiemensen toegang tot elkaars databanken wanneer ze iemand controleren. De magistraten houden hier toezicht op, zegt Van Quickenborne. Privacy-technisch heeft gegevensuitwisseling nog flink wat voeten in de aarde.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) benadrukt het belang van internationale samenwerking. “Het internationaal delen van kennisdeling en informatie-uitwisseling versterkt ons in onze gemeenschappelijke strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.”

Verlinden heeft zich de afgelopen maanden in België hard gemaakt voor de wet bestuurlijke handhaving, een voorstel dat het in het verleden niet haalde. Lokale besturen krijgen hiermee een wettelijk kader om preventief op te treden tegen criminaliteit, zoals het sluiten van winkels van criminelen. De wet is in september goedgekeurd door het kernkabinet.

Ook vertegenwoordigers van Europol, Eurojust en de Europese Commissie waren aanwezig bij de ontmoeting. Europol lanceerde recent de lijst EU Most Wanted, die zich specifiek richt op belangrijke leden van criminele organisaties die op de vlucht zijn.

De volgende bijeenkomst is in Antwerpen in het voorjaar van 2023. Havenautoriteiten zullen ook uitgenodigd worden bij die bespreking.