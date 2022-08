Zes doden en zeven gewonden nadat vrachtwagen op buurtfeest inrijdt in Nederland: ‘Een afschuwelijk ongeluk’

Het ongeluk vond plaats aan de Zuidzijdsedijk. Volgens een getuige die 10 minuten later aan kwam rijden was er een buurtbarbecue bezig toen het misging. Het zou gaan om een jaarlijks feestje. Eerst werd een kanotocht gemaakt om daarna te gaan barbecueën. Een vrachtwagen zou volgens hem van de dijk zijn gereden tijdens die barbecue, meldt AD.nl. “Het was echt chaos toen ik aankwam. Ik zag huilende mensen en rennende politieagenten.”

De vrachtwagen is van de dijk gereden. Beeld MediaTV

Een andere getuige vertelt: “We waren net gezellig aan het barbecueën en zien een vrachtwagen stilstaan op de kruising, vervolgens rijdt hij rechtdoor, zo door de tent heen. Het was vreselijk. Er werden meerdere mensen meegesleurd. Op zo’n moment gaat alles door je heen: machteloosheid, ongeloof.”

Rond het incident heerst verslagenheid. Aanwezigen op het buurtfeest, andere ooggetuigen en omwonenden worden door de gemeente opgevangen. Veel mensen zijn verbijsterd over het ongeval. “Wat een feest had moeten worden is geëindigd in een groot drama”, klinkt het ook.

Op de plaats van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels. Rondom de vrachtauto, voorzien van een Spaans kenteken, worden inmiddels hekken geplaatst om de vrachtauto en mogelijke slachtoffers te bergen. Daarvoor is een kraanwagen opgeroepen.

Onderzoek

Bij het ernstige ongeluk werden meerdere ambulances en traumahelikopters ingezet. De politie meldde meteen na het ongeluk “met heel veel hulpverleners aan het werk te zijn bij het incident”. Op de plaats van het ongeluk is een zogenoemd plaats delict ingericht om onder meer sporenonderzoek te doen naar de toedracht.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, sprak na overleg met diverse nabestaanden en andere betrokkenen van “een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland”. Familieleden en buren zijn volgens hem verslagen, ook al omdat niet bekend is hoe het met de gewonden gaat en de onzekerheid groot is. “Onze grootste zorg geldt de mensen die betrokken zijn.”