Zes doden en 31 gewonden bij schietpartij op 4 juli-parade in buurt Chicago, klopjacht op jonge schutter

Bekijk: tumult na schietpartij in Highland Park

De feiten vonden plaats in het centrum van Highland Park bij Chicago, ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Het gaat om een residentiële buurt, die niet bekend staat om geweld.

Er zijn 6 doden bevestigd. Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park spreekt van 24 gewonden die naar ziekenhuizen zijn gebracht. Maar in de ziekenhuizen zelf zijn al 31 gewonden geteld. In het plaatselijke NorthShore Highland Park Hospital worden volgens een woordvoerder 26 mensen behandeld en zijn er 5 overgebracht naar NorthShore Evanston Hospital.

De overgrote meerderheid werd overgebracht vanwege schotwonden, zegt een woordvoerder van de ziekenhuiskoepel. Er raakten ook mensen gewond in de chaos na de schietpartij.

De politie is nog steeds op zoek naar de schutter. Volgens de politiebeschrijving gaat het om een witte, magere man tussen 18 en 20 jaar oud met een wit of blauw T-shirt en langer zwart haar.

Er zijn geen aanwijzingen dat de schutter zich verschanst heeft of mensen gegijzeld houdt. Er is een geweer van “zwaar kaliber” gevonden, maar volgens de commandant van de Highland Park Police Patrol, Chris O’Neill, wordt ervan uitgegaan dat de schutter nog altijd gewapend is. Dat zei hij aan de ‘Chicago Tribune’. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend.

Beeld AP

Politie

De ordediensten patrouilleren gewapend in het gebied. De lokale politie krijgt hulp van de staatspolitie. Ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse. Omdat het om een actief incident gaat, wordt iedereen aangeraden binnen te blijven.

Beeld via REUTERS

De parade werd na de schietpartij meteen stopgezet. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen.

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Beeld Getty Images