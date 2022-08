Zes doden bij ongeval met vrachtwagen op buurtfeest in Nederland

Er raakten ook zeven mensen gewond, onder wie één iemand in kritieke toestand verkeert. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond op de Zuidzijdse dijk in Nieuw-Beijerland, een dorp in de provincie Zuid-Holland. Een vrachtwagen met Spaanse nummerplaat raakte van de dijk af en raakte de aanwezigen van een buurtfeest.

Volgens de regionale televisiezender Rijnmond komen drie van de dodelijke slachtoffers uit dezelfde familie. Het zou gaan om een moeder, haar zoon en een schoondochter, die acht maanden zwanger was.

Volgens El Mosca, de werkgever van de 46-jarige Spaanse chauffeur, moest de man uitwijken voor een bestelwagen, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.

De chauffeur is intussen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Volgens de politie had de man niet gedronken. Een bestuurder van een witte bestelbus is gehoord als getuige.

Charlie Aptroot, de burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard waartoe Nieuw-Beijerland behoort, spreekt van een “onvoorstelbaar drama”. “Veel verdriet, onbegrip, ongeloof. Ik leef intens mee en ben ook vandaag in nauw contact met betrokkenen en hulpverleners.”

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft het op Twitter over “verschrikkelijk nieuws”, en koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten weten “geschokt en aangedaan” te zijn.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben zondagavond op een persconferentie aangekondigd “diepgravend onderzoek” naar de toedracht van het drama. De Spaanse chauffeur van de vrachtauto wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of er medicatie is gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze is afgeleid.