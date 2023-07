Zes doden bij aanval op kleuterschool in China

“Onder de slachtoffers waren een leraar, twee ouders en drie leerlingen (...)”, aldus de woordvoerster. Er is een 25-jarige verdachte gearresteerd, bericht de regimekrant China Daily op basis van de politie. De aanval gebeurde iets voor 8 uur (plaatselijke tijd).

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. Op beelden die circuleren via Chinese sociale media is een man met een mes te zien.

Vuurwapenbezit bij burgers is in China niet toegelaten. In het land kwamen eerder dodelijke aanvallen voor met steekwapens die specifiek op scholen waren gericht, waardoor de overheid de beveiliging heeft opgeschroefd. Ouders en familieleden mogen niet in de klassen of de speelplaats komen, en moeten kinderen aan de ingang afzetten en daar weer ophalen.