Zendaya jongste genomineerde producer ooit en 25 nominaties voor ‘Succession’: zij maken kans op een Emmy Award

De Amerikaanse dramaserie Succession heeft 25 nominaties in de wacht gesleept. Daarmee gaat het de komische reeks Ted Lasso en miniserie The White Lotus (elk 20 nominaties) vooraf. Ook Hacks, Only Murders in the Building (beiden 17 nominaties) en Euphoria (16) maken nog altijd kans op een hele rist Emmy’s.

In de belangrijkste categorie - beste dramareeks - zal Succession het moeten opnemen tegen zwaargewichten als Stranger Things, Ozark, Better Call Saul en Euphoria.

Opvallend is dat ook de Zuid-Koreaanse Netflix-hit Squid Game nog altijd meedingt naar de Emmy Award voor beste dramareeks. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een niet-Engelstalige reeks genomineerd wordt in de belangrijkste categorie.

Zendaya

Zendaya is met haar 25 jaar dan weer de jongste producer ooit die voor een Emmy is genomineerd. In totaal sleepte ze drie nominaties in de wacht. Naast een nominatie voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie (Euphoria), dingt Zendaya met twee nummers ook mee naar een Emmy in de categorie beste muziek en songtekst. De zangeres schreef de nummers ‘Elliot’s Song’ en ‘I’m Tired’. Ze neemt het hiermee als producer op tegen muziek uit de series This Is Us, Schmigadoon! en The Marvelous Mrs. Maisel.

In de strijd om beste hoofdrolspeelster neemt Zendaya het op tegen Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lysnkey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) en Reese Witherspoon (The Morning Show). In 2020 won Zendaya op destijds 24-jarige leeftijd al de Emmy voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie. Ze was daarmee de jongste winnares in die categorie ooit.

Daarnaast maakt Chadwick Boseman twee jaar na zijn overlijden ook nog kans op een Emmy. Hij is genomineerd voor de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs in de categorie beste voice-over (What if...?). Boseman overleed op 28 augustus 2020 op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij hield zijn ziekte lange tijd geheim voor het grote publiek, en zijn overlijden kwam dan ook als een schok.

De prijzen worden op 12 september uitgereikt in Los Angeles.

De volledige lijst met genomineerden vindt u hieronder:

BEST DRAMA SERIES

“Better Call Saul”

“Euphoria”

“Ozark”

“Severance”

“Squid Game”

“Stranger Things”

“Succession”

“Yellowjackets”

BEST COMEDY SERIES

“Abbott Elementary”

“Barry”

“Curb Your Enthusiasm”

“Hacks”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders In The Building”

“What We Do In The Shadows”

BEST LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES

“Dopesick”

“The Dropout”

“Inventing Anna”

“Pam & Tommy”

“The White Lotus”

BEST COMEDY ACTOR

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Nicholas Hoult, “The Great”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

BEST COMEDY ACTRESS

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Elle Fanning, “The Great”

Issa Rae, “Insecure”

Jean Smart, “Hacks”

BEST DRAMA ACTOR

Jason Bateman, “Ozark”

Brian Cox, “Succession”

Lee Jung-jae, “Squid Game”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Adam Scott, “Severance”

Jeremy Strong “Succession”

BEST DRAMA ACTRESS

Jodie Comer, “Killing Eve”

Laura Linney, “Ozark”

Melanie Lynskey, “Yellowjackets”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

Zendaya, “Euphoria”

BEST ACTOR, LIMITED SERIES OR MOVIE

Colin Firth, “The Staircase”

Andrew Garfield, “Under The Banner Of Heaven”

Oscar Isaac, “Scenes From A Marriage”

Michael Keaton, “Dopesick”

Himesh Patel, “Station Eleven”

Sebastian Stan, “Pam & Tommy”

BEST ACTRESS, LIMITED SERIES OR MOVIE

Toni Collette, “The Staircase”

Julia Garner, “Inventing Anna”

Lily James, “Pam & Tommy”

Sarah Paulson, “Impeachment: American Crime Story”

Margaret Qualley, “Maid”

Amanda Seyfried, “The Dropout”