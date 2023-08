Zelfdoding als online businessmodel: Canadees verkocht wereldwijd dodelijk gif

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

De Canadees verkocht zijn gif via websites die specifiek gericht waren op mensen met suïcidale gedachten. Volgens het Britse National Crime Agency (NCA) kwamen alleen al in het Verenigd Koninkrijk 88 mensen om het leven door het gif en minstens 232 personen kochten producten van de man aan. Ook zij worden beschouwd als slachtoffers.

De NCA kan voorlopig niet met zekerheid stellen dat die doden om het leven kwamen door het bewuste gif, maar voert wel een onderzoek naar strafbare feiten. De Britse politie legde honderden welzijnsbezoeken af in het hele land om op zoek te gaan naar slachtoffers van de zelfmoordmakelaar.

Klanten in meer dan 40 landen

Kenneth Law (57) werd in mei in de stad Ontario gearresteerd nadat er in Canada aanklachten waren binnengekomen wegens het geven van advies en hulp bij zelfdoding. Hij beheerde een of meerdere websites waarop hij een giftige chemische stof verkocht die hij naar klanten in meer dan 40 landen verstuurde.

De 57-jarige Canadees leverde wereldwijd deze pakketjes gif tegen betaling. Beeld Peel Regional Police

Volgens de politie van Ontario gaat het om “een witte, kristallijne substantie” die soms wordt gebruikt in de voedselverwerking en die “het zuurstofniveau kan verlagen, de ademhaling kan belemmeren en tot de dood kan leiden” als die in voldoende hoeveelheden wordt geconsumeerd.

Volgens het Britse Sky News lopen ook in Italië, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland onderzoeken naar de leverancier van het zogenaamde zelfdodingspoeder.

Ook Nederlander vervolgd

Het dodelijk winstbejag van Kenneth Law (57) is overigens geen unicum. Ook de Nederlander Tom de M. (76) zou via zijn website jarenlang postpakketjes met zelfdodingspoeder ‘Middel X’ hebben verkocht. Volgens justitie zouden meer dan 500 mensen ‘Middel X’ bij De M. hebben besteld en zou hij daar “een aanzienlijk geldbedrag” mee hebben verdiend. Hij wordt verdacht van hulp bij suïcide aan zeven mensen én van witwassen.