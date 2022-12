▶ Zelensky spreekt Oekraïners moed in in emotionele kerstboodschap: ‘Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden’

“Wij geloven dat tranen zullen wijken voor vreugde, dat hoop na vertwijfeling komt en dood door leven overwonnen wordt”, sprak de Oekraïense president. Miljoenen mensen in Oekraïne en de wereld vieren dezer dagen Kerstmis, klonk het. Zelensky herinnerde aan de Oekraïners die naar het buitenland gevlucht zijn of Kerstmis in gevangenschap moeten doorbrengen. “Wij zullen voor alle Oekraïense vrouwen en mannen hun vrijheid terugbrengen.”

Na de Russische aanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne kunnen de straten en de huizen niet zo fel oplichten als anders, aldus Zelensky. Maar geen Russische drone of raket kan de geest van Kerstmis breken. “Ook in totale duisternis zullen we elkaar vinden, om mekaar stevig te omarmen. En ook al is er geen verwarming, zullen we ons met een grote omhelzing verwarmen”, sprak de Oekraïense president. “We zullen niet wachten op een wonder, maar het zelf creëren.”

Zelensky zei verder dat vrijheid een hoge prijs heeft, maar dat slavernij nog meer kost, doelend op een leven onder Russische bezetters.

Intimidatie

Eerder zaterdag werd het centrum van Cherson gebombardeerd. Daarbij vielen minstens 7 doden en tientallen gewonden. “’s Ochtends, op zaterdag, op kerstavond, in het centrum. Dit zijn geen militaire installaties. Dit is geen oorlog volgens de regels. Dit is terreur. Dit is intimidatie. Ze hebben er plezier in”, zei hij op de sociale media. “De wereld moet zien en begrijpen tegen welk absoluut kwaad wij vechten”, aldus Zelensky nog.

Cherson werd op 11 november heroverd door het Oekraïense leger na acht maanden van Russische bezetting. De afgelopen weken werd de stad regelmatig getroffen door Russische aanvallen, voornamelijk gericht op de energie-infrastructuur. Het grootste deel van de regio Cherson, die door de Russen werd geannexeerd, is wel nog onder Russische controle.

In Oekraïne is zowel 25 december een officiële kerstdag als 7 januari, wanneer de orthodoxe christenen vieren. Volgens peilingen leidt de oorlog met Rusland ertoe, dat steeds meer mensen zich wenden tot de vieringscultuur van de westerse kerken.