Zeldzame ‘blauwe supermaan’ te zien deze nacht: hier kan je hem spotten

Een supermaan is een volle maan die 14 procent groter en 30 procent helderder lijkt dan normaal, omdat de maan dan erg dicht bij de aarde staat. De eerste supermaan was al te zien op dinsdagavond 1 augustus. Die stond toen op zo'n 357.530 kilometer afstand van de aarde.

Deze nacht zal de maan nog iets dichter bij de aarde staan, zo'n 357.344 kilometer. Ter vergelijking: de grootste afstand waarop de maan en aarde uit elkaar kunnen staan is 405.696 kilometer. Zeker als het onbewolkt en droog is, zullen de manen mooie plaatjes opleveren.

Vanuit een gebied met donkere lucht en beperkte lichtvervuiling is de supermaan het beste te zien. Het gebruik van een kleine telescoop of een verrekijker biedt de mogelijkheid om het oppervlak van de maan meer in detail te bekijken. Je kan de supermaan spotten in de vroege ochtend, vanaf 3.30 uur.

Blauwe maan

Een volle maan komt normaal gesproken een keer per maand voor omdat de cyclus van de maan 29,5 dagen duurt. De laatste keer dat er in dezelfde maand twee volle supermanen verschenen, was in 2018. Volgens sterrenkundigen is de volgende keer dat dit zal gebeuren pas in 2037.

Twee volle manen in één maand is dus zeldzaam, daarom wordt die tweede ook wel een blauwe maan genoemd. De Engelse uitdrukking ‘once in a blue moon’ verwijst naar het zeldzame fenomeen. Voor alle duidelijkheid: een blauwe maan kleurt dus niet plots blauw.

KIJK. Een supermaan kan voor adembenemende beelden zorgen