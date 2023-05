Zeker vijf doden bij overstromingen in Noord-Italië, duizenden mensen geëvacueerd

In Forli is het lichaam van een oudere man gevonden aan de oever van de rivier de Montone. De man was door het water uit zijn ondergelopen huis meegesleurd. Zijn vrouw slaagde er tijdig in naar boven te gaan en werd gered door reddingswerkers. Ook twee andere lichamen zijn in Forli gevonden.

In Cesena kwam een andere man om het leven. Zijn lichaam werd door de brandweer gevonden. Ook in Cesenatico is iemand om het leven gekomen, mogelijk een Duitse man die al enkele dagen wordt vermist in Rimini. Drie mensen zijn momenteel vermist.

In de regio Emilia-Romagna regent het al dagen en dat gaat naar verwachting nog tot en met woensdag door. “Het zal nog meerdere uren blijven regenen”, zei Titti Postiglione van de Civiele Bescherming tegen Italiaanse televisiezenders. “We staan voor een zeer moeilijke situatie.”

Door al het stromende water zijn in de Apennijnen aardverschuivingen ontstaan. In totaal zijn veertien rivieren in de buurt uit hun oevers getreden, waaronder de rivier Savio. In de stad Cesena is de elektriciteit uitgevallen. Mensen moeten van hun daken worden gered omdat de straten compleet onder water zijn gelopen, hetzelfde geldt voor het iets zuidelijker gelegen Faenza, aldus Corriere di Bologna.

Er zijn veel reddingswerkers aanwezig in het gebied om mensen te evacueren. Burgemeester van Ravenna Michele de Pascale had het op de radio over “waarschijnlijk de slechtste nacht in de geschiedenis van Romagna”. Zijn stad is “onherkenbaar door de schade die ze geleden heeft”.

Het water van de Savio is tot ver buiten de oevers van de rivier getreden. Beeld Photo News

De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Senigallia nabij Ancona, de hoofdstad van de regio de Marken, moest vanwege overstromingen worden ontruimd. Langs de Adriatische kust hebben de autoriteiten de toegang tot stranden afgesloten vanwege de harde windstoten en hoge golven. De scholen in de getroffen gebieden blijven vandaag gesloten. Veel treinen in de regio rijden voorlopig niet.

Italiaans premier Giorgia Meloni drukt op Twitter haar “totale verbondenheid met de getroffen bevolking” uit. Ze zegt de gebeurtenissen op de voet op te volgen en “de regering staat klaar om in te grijpen voor de nodige hulp”.