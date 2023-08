▶ Zeker vier gewonden nadat waterbassin instort in Duits pretpark

Het incident deed zich voor terwijl er een duikshow aan de gang was. Het decor van de voorstelling, ‘Retorno dos Piratas’, bestond uit een toren met een duikplank en een groot waterbassin. De waterbak begaf het – volgens de eerste gegevens “door een scheur”– en de brokstukken kwamen terecht in het water van een achtbaan, de ‘Atlantica SuperSplash’. De attractie moest enige tijd worden stilgelegd.

Er raakten zeker vier mensen lichtgewond: drie duikers en één bezoeker. De bezoeker liep een schaafwonde op. Een andere gewonde had een snee in zijn nek, vermoedelijk door een losgekomen kabel. “We hoorden een luide knal en zagen mensen naar de waterattractie rennen. Daar zagen we een man met nekletsel”, vertelt een getuige, die beweert dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen.

Een woordvoerder van het park heeft ondertussen gemeld dat de Atlantica SuperSplash binnenkort weer zal opengaan.

Het Europa-Park is het grootste pretpark van Duitsland. Het is echter niet de eerste keer dat het fout loopt in het park. Twee maanden geleden brak er nog brand uit in een attractie, vermoedelijk door “een technisch defect”. Twee brandweermannen raakten toen lichtgewond. De brand veroorzaakte miljoenen euro’s aan schade.