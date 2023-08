Zeker drie doden nadat Amerikaanse legerhelikopter crasht voor Australische kust tijdens oefening

“Er waren in totaal 23 bemanningsleden aan boord. Van drie is bevestigd dat ze zijn overleden, terwijl vijf anderen in ernstige toestand naar het Royal Darwin Hospital zijn vervoerd”, zei de Amerikaanse marine in een verklaring. Eerder zei de Australische politie dat 23 Amerikaanse mariniers gewond waren geraakt, waarvan een marinier ernstig.

Het Australische ministerie van Defensie meldde dat er geen Australische soldaten betrokken waren bij de crash. De Australische premier verklaarde dat het toestel neerstortte op Melville Island. Hij noemde het ongeluk “tragisch”. Het luchtvaartuig is volgens Australische media een V-22 Osprey, een toestel met kenmerken van zowel een helikopter als een vliegtuig. De militairen aan boord zouden allemaal Amerikanen zijn.

Hoe het toestel kon neerstorten, is nog onduidelijk. De Verenigde Staten doen in Australië mee aan de Predators Run-oefening, waarbij duizenden soldaten betrokken zijn. Naast de Amerikanen en Australiërs doen ook Indonesië, de Filipijnen en Oost-Timor mee.

Eind juli stortte ook al een Australische legerhelikopter in zee tijdens een militaire oefening ten oosten van Australië bij de Whitsundays-eilanden. Alle vier de inzittenden kwamen daarbij om het leven.