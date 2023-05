Zeker acht doden en duizenden evacuaties door overstromingen in Noord-Italië, F1-race afgelast

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen te maken met zware regenbuien, die ervoor hebben gezorgd dat in totaal veertien rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Door het stromende water zijn in de Apennijnen aardverschuivingen ontstaan. Het regent nu minder hard, maar het waterpeil stijgt nog altijd.

Op sommige plekken is in anderhalve dag de helft van de jaarlijkse hoeveelheid regen gevallen. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini en Bologna zijn het hardst getroffen, aldus de brandweer.

Inwoners van onder meer Cesena moesten noodgedwongen op daken van gebouwen klimmen. Zij zijn door de brandweer met helikopters en bootjes in veiligheid gebracht. De elektriciteit is er ook uitgevallen. Mensen hebben het dringende advies gekregen weg te blijven van rivieren en op hoger gelegen verdiepingen te verblijven.

Het strand van Rimini is volledig ondergelopen. Beeld Photo News

De overstromingen hebben al zeker acht mensen het leven gekost. In Forli zijn drie lichamen gevonden, waaronder een oudere man die aan de oever van de rivier de Montone lag. De man was door het water uit zijn ondergelopen huis meegesleurd. Zijn vrouw slaagde er tijdig in naar boven te gaan en werd gered door reddingswerkers. Ook in Cesena en Cesenatico zijn mensen om het leven gekomen. Een van die twee slachtoffers is mogelijk een Duitse man die al enkele dagen wordt vermist in Rimini.

Er zijn veel reddingswerkers aanwezig in het gebied om mensen te evacueren. Burgemeester van Ravenna Michele de Pascale heeft het op de radio over “waarschijnlijk de slechtste nacht in de geschiedenis van Romagna”. Zijn stad is “onherkenbaar door de schade die ze geleden heeft”. Titti Postiglione van de Civiele Bescherming zegt tegen Italiaanse televisiezenders “voor een zeer moeilijke situatie” te staan: “Het zal nog meerdere uren blijven regenen.”

Formule 1

De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Senigallia nabij Ancona, de hoofdstad van de regio de Marken, moest vanwege overstromingen worden ontruimd. Langs de Adriatische kust hebben de autoriteiten de toegang tot stranden afgesloten vanwege de harde windstoten en hoge golven. De scholen in de getroffen gebieden blijven vandaag gesloten. Veel treinen in de regio rijden voorlopig niet.

Ook de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna op het circuit van Imola gaat niet door. Volgens de organisatie is het niet mogelijk het evenement op een veilige manier te organiseren. “Het is de juiste en verantwoordelijke manier van handelen, gezien de situatie waarin de gemeenten en steden in de regio verkeren. Het zou niet correct zijn om nog meer druk te zetten op de lokale overheden en nooddiensten tijdens deze moeilijke tijd.”

De GP in Imola was de zesde manche op de WK-kalender. Volgende week verhuist de Formule 1 naar Monaco.

Hulpverleners redden een man uit een ondergelopen huis in Riccione, Noord-Italië. Beeld AP

Premier Giorgia Meloni heeft haar steun betuigd aan de getroffenen en laat weten dat haar regering de ontwikkelingen op de voet volgt. Rome heeft een bedrag van 10 miljoen euro goedgekeurd voor de eerste uitgaven en de afhandeling van noodsituaties.

Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l'Emilia-Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) 16 mei 2023

Het is de tweede keer deze maand dat Emilia-Romagna te maken heeft met slecht weer. Begin mei stierven in dezelfde regio twee personen tijdens stormen. Meteorologen zeggen dat de stortregens volgden na maandenlange droogte, waardoor de grond het water minder goed kon absorberen.