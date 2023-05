Zeker 9 doden bij schietpartij op school in Belgrado, 14-jarige schutter opgepakt

Nog eens zes leerlingen en een leraar raakten bij de aanval gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. De leerkracht zou in levensgevaar verkeren.

De verdachte tiener zou naar de school gaan waar hij zijn medeleerlingen neerschoot. Hij zat in het zevende leerjaar van de Vladislav Ribnikar school in Belgrado. In Servië is de basisschoolleeftijd 7 tot 15 jaar.

De verdachte zou het pistool van zijn vader hebben gebruikt, klinkt het in Servische media. Het is nog onduidelijk wat het motief van de jongen zou zijn.

Agenten met helmen en kogelvrije vesten zetten het gebied rond de school, gelegen in de centrale wijk Vracar, kort na 8.40 uur lokale tijd af. “De politie stuurde alle beschikbare patrouilles onmiddellijk naar de plek en arresteerde een verdachte minderjarige” aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Op beelden in lokale media is te zien hoe de vermoedelijke schutter door de politie wordt weggeleid.

Beeld AFP

Volgens ooggetuigen was het een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken. Een vader van een klasgenoot van de dader zegt tegen de omroep N1 dat de schutter normaal gesproken een uitstekende leerling was. Hij zou met een stalen gezicht het klaslokaal zijn binnengegaan en zonder iets te zeggen zijn begonnen met schieten.

Leerlingen van de school en hun ouders zijn erg aangeslagen door het drama. “Mijn kind heeft dit overleefd. Je kan het je niet voorstellen. Ze zag een man neervallen en iemand schieten. Ze liep weg, maar dacht dat de jongen met het geweer haar achterna zou zitten. Ze is nu in shock”, vertelt een bezorgde moeder.

Beeld ANP / EPA

“Ik was beneden, we hadden daar turnles. Ik kon de schietpartij horen. Het was non-stop, niet één schot per keer. Hij schoot zonder te stoppen”, vertelt een leerling. “We waren erg bang”, klinkt het.

Massale schietpartijen zijn relatief zeldzaam in Servië, dat zeer strenge wapenwetten heeft, maar het wapenbezit in het land behoort tot de hoogste in Europa.

Beeld REUTERS