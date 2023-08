Zeker 52 doden bij brand in gebouw Johannesburg

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een groot gebouw. Het gaat om een pand van zowat vijf verdiepingen in het zakendistrict van Johannesburg. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zijn de gewonden naar het ziekenhuis vervoerd met diverse verwondingen, waaronder rookinhalatie.