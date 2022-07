Nieuws Spanje

Zeker 5 gewonden bij schietpartij in discotheek in Marbella

Foto ter illustratie. Beeld Shutterstock / Juan Carlos L. Ruiz

Bij een schietpartij in een drukbezochte discotheek in het Spaanse Marbella zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. Volgens plaatselijke media was er in de nacht van zondag op maandag een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen.