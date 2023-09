Zeker 40 overlijdens bij luchtaanvallen op hoofdstad Soedan

Zondagochtend vroeg werd Khartoem opgeschrikt door bombardementen van het leger, waarbij een markt werd getroffen. Er worden nog meer doden verwacht. Een ziekenhuis in de hoofdstad had een dringende oproep gedaan aan alle medische professionals in het gebied om te komen helpen bij de behandeling van het “toenemende aantal gewonden dat arriveert”.

In april brak het gewapende conflict uit tussen het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces vanwege een machtsstrijd tussen hun leiders. Het conflict eiste intussen zowat 7.500 levens. Na bijna vijf maanden heeft geen van de strijdende partijen duidelijk de overhand in het conflict. Er wordt vooral gevochten in Khartoem en in Darfoer, een regio in het westen van het land. Zowat 5 miljoen mensen zijn hun huis al ontvlucht.