Zeker 34 doden, onder wie 22 kinderen, nadat ex-agent vuur opent in kinderopvang Thailand

Een voormalig politieagent heeft donderdag het vuur geopend in een kinderdagverblijf in de noordoostelijke provincie Nong Bua Lamphu. Dat melden Thaise media op gezag van de politie. Bij de schietpartij zijn al zeker 34 mensen om het leven gekomen, onder wie 22 kinderen.

Hij sloeg toe met een geweer en steekwapen, en beroofde zichzelf daarna van het leven. Hij zou daarbij ook zijn vrouw en kind gedood hebben. Volgens plaatselijke media was de ex-agent vorig jaar ontslagen wegens een positieve drugstest en zou hij vrijdag voor de rechter moeten verschijnen.

Wapenwetten zijn relatief streng in Thailand, maar het land worstelt wel met enorme hoeveelheden aan illegale wapens die de afgelopen jaren het land in gesmokkeld zijn door conflicten in buurlanden. In 2020 was er ook nog een soldaat die, na een misgelopen vastgoeddeal, 29 mensen doodde.

Heb je nood aan een gesprek? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.