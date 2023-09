Zeker 21 doden bij cycloon in zuiden van Brazilië: meer dan 300 millimeter regen in 24 uur

“Helaas heb ik vernomen dat er 15 lichamen zijn gevonden in de gemeente Muçum, wat het dodental op 21 brengt”, zei gouverneur van de staat Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, op een persconferentie.

De gouverneur zei dat enkele tientallen brandweerlieden waren gemobiliseerd en dat “enkele honderden mensen” waren gered. Helikopters werden ingezet om geïsoleerde bewoners te evacueren, omdat sommige wegen volledig onbruikbaar waren door de overstromingen.

Beeld REUTERS

Beeld AFP

300 millimeter regen

Meer dan 25.000 mensen in ongeveer 60 steden werden getroffen door de stortregens, die “aardverschuivingen en overstromingen” veroorzaakten, aldus de lokale autoriteiten in een verklaring. Volgens de Civiele Defensie voor Rio Grande do Sul is er de afgelopen 24 uur meer dan 300 millimeter regen gevallen in de deelstaat.

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva betuigde zijn “solidariteit” met de slachtoffers en verzekerde hen dat de federale regering “klaar staat om hen te hulp te komen” in Rio Grande do Sul.

Brazilië is de afgelopen jaren getroffen door dodelijke stormen en deskundigen sluiten niet uit dat er een verband is met de klimaatverandering. In juni eiste een andere cycloon al 16 levens in de deelstaat Rio Grande do Sul.