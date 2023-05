Zeg niet langer The Weeknd, maar wel Abel Tesfaye: Canadese zanger wil ‘dichter bij zichzelf staan’

Op Instagram en Twitter is de artiestennaam van de Canadese zanger weggehaald. De identiteit van The Weeknd wordt dan ook verleden tijd. “Ik ben klaar om The Weeknd achter mij te laten”, liet hij eerder deze maand vallen in een interview. “Ik wil The Weeknd dood, uiteindelijk. Ik probeer de naam van me af te schudden en zodat ik snel herboren kan worden. Als The Weeknd heb ik alles gezegd wat ik kan zeggen.”

Een jaar geleden hintte hij al op een naamswijziging in een tweet ‘ABEL, voorheen gekend als The Weeknd?’ Nu is het dus zover. Toch komt er nog één laatste album onder het alter ego van The Weeknd. “Het album waar ik nu aan werk is waarschijnlijk een afsluitende knaller voor The Weeknd”, vertelde hij.

ABEL formally known as The Weeknd ? — Abel Tesfaye (@theweeknd) 3 april 2022

Onder de naam The Weeknd was de zanger enorm succesvol. In 2010 werd hij opgepikt door zijn landgenoot en rapper Drake toen hij zijn demo's online zette. Intussen werd hij uitgeroepen tot populairste artiest ter wereld door Guinness World Records. De eretitel heeft hij niet alleen te danken aan de nummer één-singles in de hitparades, maar ook aan zijn grote succes op Spotify. De zanger domineert het streamingplatform met maandelijks 111 miljoen mensen die naar zijn muziek luisteren. Dat is veruit het meeste wereldwijd; Abel -voorheen The Weeknd dus -

is de enige artiest de kaap van 100 miljoen luisteraars weet te overstijgen. Momenteel staat Miley Cyrus op de tweede plaats op Spotify met 82,4 miljoen maandelijkse luisteraars.

Zijn muziek leverde de zanger ook meer dan 45 platina singles en albums op, en vier Grammy’s. Binnenkort debuteert hij ook als acteur in een hoofdrol, in de HBO-serie ‘The Idol’, naast Lily-Rose Depp, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis.