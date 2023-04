Ze woelen de bodem om of eten herbivoren: de 9 wilde dieren die het cruciale verschil kunnen maken in klimaatcrisis

Negen types wilde dieren kunnen samen aanzienlijke hoeveelheden CO 2 uit de atmosfeer halen: van haaien tot gnoes. ‘Het gaat om bijna de volledige koolstofhoeveelheid die we jaarlijks moeten opslaan om de klimaatdoelen te halen’, zo stellen onderzoekers.

Dat het beschermen en aanplanten van bossen kan zorgen voor aanzienlijke koolstofopslag wisten we al. Dieren kunnen die effecten nog vele keren versterken, zo melden vijftien onderzoekers in Nature Climate Change.

Ze analyseerden data over de effecten van tientallen types dieren op het milieu. Daaruit blijkt dat negen wilde soorten grote hoeveelheden extra CO 2 uit de atmosfeer kunnen halen: haaien, oceaanvissen, baleinwalvissen, zeeotters, grijze wolven, gnoes, muskusossen, Afrikaanse olifanten en Amerikaanse bizons. Dat doen ze door gewoonweg te leven in hun typische gebied: haaien in koraalriffen, zeeotters in onderzeese kelpwouden, muskusossen in de Noordpool-regio en wolven in noordelijke bossen.

Sommige van de hen verspreiden ­zaden en voedingsstoffen over soms enorme afstanden, waardoor de natuur opleeft en meer koolstof kan opslaan. Andere eten herbivoren, die op het land en in zee koolstofhoudende planten opeten.

Ook woelen sommige dieren de bodem om, wat planten helpt om te groeien en meer koolstof op te slaan. Het kan ook branden helpen te voorkomen, wat ook een pak CO 2 -uitstoot scheelt. In zee stimuleren de ademhaling en uitwerpselen van walvissen de groei van fytoplankton, dat koolstof vastlegt. En wanneer een walvis sterft, wordt een grote hoeveelheid koolstof op de zeebodem vastgelegd.

In de studie staat dat de soorten samen zo’n 6,4 gigaton CO 2 per jaar zouden kunnen vastleggen. Daarvoor moeten de populaties van rifhaaien, grijze wolven, gnoes, zeeotters, muskusossen en oceaanvissen op het huidige niveau blijven. Ook zijn er 500.000 Afrikaanse bosolifanten, twee miljoen Amerikaanse bizons en 188.000 baleinwalvissen extra nodig.

Die 6,4 gigaton is een aanzienlijke hoeveelheid. Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te beperken is het niet alleen heel dringend dat we veel minder gaan uitstoten, we zullen tegen 2100 ook zo’n 500 gigaton CO 2 uit de atmosfeer moeten halen, zo stelt het VN-klimaatpanel (IPCC).

De beste methode is de natuur te vrijwaren en uit te breiden omdat veel ecosystemen en een gezonde bodem grote hoeveelheden koolstof opslaan. Daar wordt in klimaatplannen dan ook stevig op ingezet.

Grote winst

“Onze resultaten leggen het enorme en onbenutte potentieel van dieren bloot”, zegt hoofdonderzoeker en professor ecologie Oswald Schmitz (Yale School of the Environment). Die 6,41 gigaton CO 2 die de dieren zouden kunnen helpen opslaan is goed voor zo’n 95 procent van die 500 gigaton.

“We kunnen rewilding (ruimte maken voor wilde natuur en wilde dieren, BDB) van deze soorten dus rekenen bij de beste klimaatoplossingen gebaseerd op de natuur zelf”, zegt Schmitz. Hij en zijn collega’s benadrukken dat de wereld dit potentieel alleen nog zal kunnen benutten als er snel beterschap komt in de snelle achteruitgang van veel wilde soorten.

“Dit onderzoek maakt hard wat wij al langer vermoedden”, reageert Koen Stuyck, woordvoerder bij WWF Belgiê. “Wilde soorten maximaal beschermen en doen heropleven is een grote winst voor het verlies aan biodiversiteit én een grote klimaatwinst.”

Volgens ecoloog Yadvinder Malhi (Oxford University) moet een en ander wel genuanceerd worden. “Er is potentieel, maar deze processen gaan traag. Rewilding aanprijzen als klimaatoplossing riskeert de aandacht af te leiden van de enige echte gamechanger, namelijk fossiele brandstoffen onder de grond houden.”